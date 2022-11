Asian Television Network International Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2022

Asian Television Network International Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,98 million de CAD, contre 2,38 millions de CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 0,254518 million CAD, contre 0,095461 million CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,01 CAD. La perte diluée par action provenant des activités poursuivies était de 0,01 CAD.Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,94 millions CAD, contre 7,26 millions CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 0,90248 million CAD, contre 0,60054 million CAD l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,04 CAD, contre 0,02 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,04 CAD, contre 0,02 CAD l'année précédente.