Asiana Airlines Inc est une société basée en Corée, principalement active dans la fourniture de services de transport aérien. La société exerce ses activités à travers quatre segments. Le segment du transport aérien est principalement engagé dans les services de transport aérien de passagers et de fret, et dans la vente de produits hors taxes en vol et autres. Le segment Information et communication fournit principalement des services tels que la construction de systèmes intégrés et des services d'information et de communication (IT). Le segment des services de soutien au transport aérien est principalement actif dans la manutention du fret. Le segment Autres est principalement actif dans les copropriétés de loisirs et autres activités financières.

Secteur Compagnies aériennes