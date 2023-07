Un Monde International Ltd, anciennement Asiarim Corp, est une société engagée dans la vente et la distribution de produits et d'appareils informatiques, de télécommunications, de jeux et de multimédia sous la marque Commodore et sous licence de marque. La société opère dans trois segments : produits matériels (mobiles), applications de jeux (mobiles) et contenu multimédia, et licences de marque. L'activité principale de la société consiste à vendre, à distribuer et à concéder sous licence des produits électroniques multimédias grand public dans diverses catégories.

