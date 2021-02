ASIT biotech : Le Tribunal de l'entreprise de Liège a homologué le plan de réorganisation d'ASIT biotech

Regulatory News:

ASIT biotech (ASIT — BE0974289218) (BSE:ASIT) (Paris:ASIT), société biopharmaceutique sous Procédure de Réorganisation Judiciaire (PRJ) suite aux résultats décevants de sa Phase 3 dans l’allergie aux pollens de graminées, annonce l’avis et la décision du Tribunal de l’entreprise de Liège quant à son plan de réorganisation judiciaire soumis à celui-ci.

Avec l'appui des doubles majorités obtenus ce 3 février 2021, le plan de réorganisation a été soumis à l'homologation par le Tribunal de l'entreprise de Liège. Le Tribunal a homologué le plan ce 9 février 2021. ASIT biotech pourra poursuivre ses activités en respectant ce plan.

A ce sujet, la Société avait signé et communiqué un préaccord non contraignant avec DMS Group le 11 janvier 2021 qui pourrait conduire à l’apport de la division imagerie médicale de DMS Group à ASIT biotech. Ce préaccord est soumis à un certain nombre de conditions suspensives, parmi lesquelles l’approbation par les actionnaires d’ASIT biotech et de DMS Group de la transaction envisagée. Dès qu'un accord contraignant aura été conclu et que le ratio d'échange des nouvelles actions sera connu, la Société communiquera à ce sujet.

De plus amples informations sur DMS Imaging sont disponibles dans le communiqué de presse du 11 janvier 2021. Depuis lors, DMS Group a fait les annonces suivantes concernant sa division imagerie médicale DMS Imaging :

La division DMS Imaging a enregistré un chiffre d’affaires de 31,5 M€ en 2020, en croissance annuelle de +4%. En radiologie, la croissance s’est établie à un niveau solide +9% sur l’exercice écoulé, tirant parti du mix géographique et produits. La nouvelle unité industrielle de production et d'assemblage, réceptionnée fin septembre 2020, est montée en puissance au cours du 4ème trimestre. Parfaitement opérationnelle depuis la fin de l’année, elle est en mesure d’assurer une production optimale. Gage d’efficacité à court terme, elle va permettre de doubler au minimum la capacité de production à moyen terme, en adéquation avec les besoins projetés de la division et la demande des partenaires. Le carnet de commandes de l’activité radiologie reste aujourd’hui dynamique malgré une conjoncture peu porteuse. L’activité d’ostéodensitométrie a marqué un repli annuel de -18%, toutefois moindre au 2nd semestre (-14%) qu’au 1 er semestre 2020 (-24%). Le groupe vise de renouer progressivement avec un rythme d’activité plus dynamique en 2021, au fur et à mesure du retour à une situation sanitaire normalisée et en tirant parti de la montée en puissance du contrat avec Fujifilm Europe, qui a été étendu sur l’Asie et au Moyen-Orient, et de la reprise de l’activité de ses distributeurs historiques.

L’extension sur le marché nord-américain du partenariat en radiologie avec FUJIFILM Medical Systems U.S.A. est signé. Cette extension entre en vigueur le 4 février consécutivement à l’obtention de l’homologation par les autorités américaines de la FDA (Food and Drug Administration) pour la solution de radiologie Platinum incluant sa nouvelle plateforme d’imagerie Adam.

Frank Hazevoets, Administrateur délégué et Directeur général d’ASIT biotech, déclare : « L’approbation du plan de réorganisation par les créanciers et l’homologation de celui-ci par le Tribunal permettent de continuer nos efforts visant la conclusion d’un accord ferme avec DMS Group. »

