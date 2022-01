Finalisation de l'opération d'apport de la division imagerie médicale du groupe DMS à Asit Biotech

Regulatory News:

ASIT biotech SA (ASIT - BE0974289218) (« ASIT ») (BSE:ASIT) (Paris:ASIT), annonce aujourd’hui la clôture de l’opération d’apport de DMS Imaging, division imagerie médicale du groupe DMS (Diagnostic Medical Systems - FR0012202497 - DGM) à ASIT Biotech, initiée le 11 janvier 2021 via la signature d’un préaccord de partenariat.

Dans ce contexte, deux augmentations de capital ont eu lieu aujourd'hui :

un nombre de créanciers ont apporté leurs créances à la société Asit Biotech par un apport en nature, de sorte que le capital est passé dans un premier temps de 17 076 221,76 € à 21 071 856,50 €. puis, la contribution en nature de DMS Group à Asit Biotech a eu lieu de : 100% des titres émis par AXS Medical ;

100% des titres émis par APELEM, en ce compris indirectement ses filiales et l'activité ostéodensitométrie apportée préalablement par DMS à APELEM ;

100% des actions émises par MEDILINK ; et

des comptes courants détenus par DMS Group sur les filiales de la division imagerie médicale.

En conséquence, le capital de la société Asit Biotech est passé de 21 071 856,50 € à 66 071 856,50 €, désormais détenu à 88,33% par DMS Group.

Dans le cadre de cette transaction, la société Asit Biotech SA a changé de nom pour devenir DMS Imaging SA. L'objet social a également été adapté aux nouvelles activités de l'entreprise.

Enfin, le Conseil d'administration de la société a été remplacé. Il sera désormais représenté par :

Mr. Jean-Paul Ansel, administrateur exécutif et Président du Conseil d'administration ;

Mr. Samuel Sancerni, administrateur exécutif et administrateur délégué ; et

Mme. Louise Armengaud, administratrice non exécutive.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de DMS Group de faire de DMS Imaging un groupe d’imagerie médicale européen indépendant, acteur de la consolidation du marché, et partenaire de premier plan des plus grandes medtechs internationales.

Cette initiative permettra notamment au nouvel ensemble de :

renforcer sa position d’acteur européen majeur de l’imagerie médicale, via ses produits phares en radiologie et son expertise reconnue en ostéodensitométrie ;

réaliser son plein potentiel de croissance organique et atteindre une taille critique, en s’appuyant notamment sur sa nouvelle unité de production de Gallargues-le-Montueux lancée en novembre 2020 ;

continuer à accompagner le mouvement de consolidation du secteur de l’imagerie médicale française et européenne, via de nouveaux rapprochements et partenariats stratégiques.

