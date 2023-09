Askoll Eva SpA est une société italienne qui conçoit et produit des véhicules électriques. Elle propose quatre types de produits : Vélos à pédales, scooters électriques, accessoires, tels que boîtes, sacs à dos, sacs, casques et paniers, entre autres, et Askoll Professional, qui fournit des véhicules électriques personnalisables (scooters) aux consommateurs professionnels. La Société exerce ses activités en Europe.

Secteur Fabricants de voitures et camions