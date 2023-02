Askoll EVA débarque sur les marchés allemand et néerlandais

(Alliance News) - Askoll EVA Spa a annoncé lundi qu'elle a signé un accord stratégique majeur avec Ultron BV - l'un des principaux distributeurs européens de solutions d'e-mobilité avec un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros et environ 4 000 véhicules vendus d'ici 2022 - pour commercialiser ses scooters électriques et ses vélos à pédalage assisté en Allemagne et aux Pays-Bas.

L'accord, d'une valeur d'environ 500 000 euros, comprend une fourniture initiale de 210 véhicules. Askoll EVA a été choisi par Ultron BV pour enrichir de solutions premium Made in Europe son portefeuille de produits, qui comprend les marques chinoises d'e-mobilité Sunra, Doohan et FD Motors.

Ultron BV distribuera les e-scooters et e-bikes de la marque Askoll EVA en exclusivité aux Pays-Bas et sans exclusivité en Allemagne.

Gian Franco Nanni, PDG d'Askoll EVA, commente : "Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée d'Askoll EVA en Allemagne et aux Pays-Bas, deux marchés en plein essor pour l'e-mobilité qui offrent un énorme potentiel de croissance pour les années à venir. L'expérience d'Ultron BV dans la distribution et son réseau de 150 concessionnaires en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi que sa connaissance approfondie des deux marchés, en font un partenaire idéal pour le développement de nos activités dans ces régions."

Les actions d'Askoll EVA ont clôturé lundi en hausse de 5,9 pour cent à 0,72 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

