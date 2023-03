Askoll EVA fournira des scooters électriques à BIT Mobility for sharing à Bergame

(Alliance News) - Askoll EVA Spa a annoncé lundi avoir conclu un accord avec BIT Mobility, un opérateur déjà actif dans le partage dans plusieurs villes italiennes, pour la fourniture de scooters électriques qui seront utilisés dans la ville de Bergame.

Les modèles livrés sont des scooters de partage Askoll eS2, personnalisés pour BIT Mobility, pour une valeur estimée à environ 150 000 euros. Grâce à cette nouvelle commande, les scooters Askoll pour le partage sont confirmés comme protagonistes dans toutes les villes italiennes où ce type de service est déjà actif : Rome, Milan, Turin, Gênes, Florence et maintenant aussi Bergame.

L'administrateur délégué, Gian Franco Nanni, a déclaré : "Nous sommes incontestablement satisfaits de cette commande, qui vient s'ajouter aux deux commandes de partage reçues cette année pour une valeur totale de 1,8 million d'euros. Ce nouveau contrat confirme la confiance et l'appréciation de BIT Mobility, société italienne d'excellence et déjà notre client, dans la qualité des produits Askoll EVA. Avec le lancement des services de Bit Mobility dans la ville de Bergame, les habitants de Bergame et tous ceux qui visitent la ville pourront essayer nos scooters partagés et se déplacer librement tout en respectant l'environnement".

Michela Crivellente, CEO de BIT Mobility, a déclaré : "C'est une source de satisfaction pour nous de pouvoir travailler avec un partenaire de haut niveau comme Askoll EVA, qui, une fois de plus, a confirmé à cette occasion son professionnalisme et sa capacité à développer des solutions hautement technologiques, dynamiques et pratiques pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. Tout cela combiné à une attention particulière sur le thème de la mobilité durable, qui est particulièrement cher à notre entreprise engagée dans la promotion d'une culture plus verte dans les grandes zones urbaines de notre pays".

L'action Askoll EVA est en hausse de 1,6 % à 0,65 EUR par action.

