(Alliance News) - Askoll EVA Spa a annoncé vendredi qu'elle a reçu une nouvelle commande de son client Cooltra, une entreprise européenne leader dans la mobilité durable sur deux roues.

L'accord comprend la fourniture de 200 scooters eS2 Sharing, qui seront déployés en Italie, et 1400 batteries.

Le modèle Askoll eS2 Sharing, explique l'entreprise dans une note, a une puissance de 2 200 W et une vitesse maximale de 45 km/h. Il est équipé de deux batteries lithium-ion et d'un moteur à combustion interne. Il est équipé de deux batteries lithium-ion d'une capacité totale de 2 800 Wh, avec une autonomie maximale d'environ 80 kilomètres.

Gian Franco Nanni, PDG d'Askoll EVA, a déclaré : "Nous sommes fiers de consolider et de renforcer notre partenariat avec Cooltra, le leader européen du partage d'e-scooters, grâce à ce nouvel accord. La fourniture de 200 scooters eS2 Sharing représente une étape importante dans la promotion de la mobilité durable en Italie. Nous sommes ravis de la confiance que Cooltra accorde à nos technologies et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble pour promouvoir une mobilité urbaine plus durable et plus consciente".

Le cours de l'action d'Askoll EVA est en hausse de 6,8% à 0,24 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.