Askoll EVA reçoit une commande de 245.000 euros d'Esprinet

(Alliance News) - Askoll EVA Spa a annoncé lundi avoir reçu une nouvelle commande d'Esprinet Spa pour 500 moteurs Askoll ULTRA C90A et 500 centres de contrôle Sigma Smart qui seront montés sur le nouveau modèle de vélo de montagne électronique K2 MID de Nilox, une marque du Groupe Esprinet, l'une des plus connues et appréciées sur le marché de la technologie outdoor.

La livraison est prévue pour le premier semestre 2023, avec une valeur totale d'environ 245 000 euros.

L'ULTRA C90A d'Askoll est un groupe moteur conçu exclusivement pour les vélos e-mountain et constitue une synthèse optimale des exigences du marché : légèreté, compacité et performance. En termes de performances, le moteur Askoll ULTRA C90A a une puissance nominale de 250 W - le maximum est d'environ 750 W - et délivre un couple de 90 Nm optimisé entre 60 et 80 coups de pédale par minute. Le mode spécial Boost, qui délivre un couple maximal de 110 Nm, permet de surmonter facilement les sections les plus difficiles des sentiers. Les solutions techniques de l'Askoll ULTRA C90A sont brevetées.

Le Sigma Smart Control Center est un ensemble technologique développé en partenariat avec Sigma qui se connecte directement au moteur et à la batterie pour fournir au cycliste des données sur le vélo électrique et la randonnée - niveau d'assistance, état de la batterie, kilomètres parcourus, vitesse, calories brûlées - et pour les partager sur les réseaux sociaux. En fait, l'interface Bluetooth et ANT+ du contrôleur intelligent Remote 500 vous permet de vous connecter à votre smartphone et d'avoir tout à portée de main à tout moment.

Gian Franco Nanni, PDG d'Askoll EVA, a déclaré : "Nous sommes très fiers de cette nouvelle commande, que nous considérons comme stratégique car elle nous permet d'étendre notre portée dans le secteur des vélos électriques. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir conclu un accord avec l'une des entreprises les plus connues du secteur, comme Nilox, qui est très appréciée des amateurs de vélos électriques performants, mais pas seulement. Nous pensons donc que nous pouvons de plus en plus jouer un rôle de premier plan dans la mobilité durable en général, et cette pièce représente une étape supplémentaire pour compléter notre gamme de solutions".

L'action d'Askoll EVA a clôturé la journée de lundi en hausse de 0,6 pour cent à 0,68 euro par action, tandis que l'action d'Esprinet a gagné 2,1 pour cent à 7,44 euros par action.

