(Alliance News) - Les principales bourses européennes devraient ouvrir en baisse mardi, selon les contrats à terme IG, dans un début de semaine alourdi par les tensions géopolitiques croissantes sur divers fronts et exacerbé par l'incertitude causée par la mort du président iranien.

Ainsi, le FTSE Mib devrait perdre 0,2 % ou 82,5 points après avoir cédé 1,6 % à 34 825,01 points.

En Europe, le CAC 40 de Paris est attendu en baisse de 0,2 %, soit 14,8 points, le FTSE100 de Londres est attendu en baisse de 0,5 %, soit 40,0 points et le DAX 40 de Francfort est attendu en baisse de 0,2 %, soit 42,4 points.

Les investisseurs continuent également d'évaluer les perspectives des taux d'intérêt américains : "La semaine a commencé avec un appétit assez solide, en particulier pour les matières premières", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank : "L'or a atteint un nouveau record et s'échangeait à 2450 USD l'once hier, malgré le nouveau rebond des rendements américains après que d'autres membres de la Réserve fédérale ont exprimé leur préférence pour le maintien des taux "élevés plus longtemps"".

Loretta Mester, en effet, poursuit l'analyste, "a déclaré qu'elle ne pensait plus que trois baisses de taux étaient appropriées, le vice-président Michael Barr a insisté sur le fait que les taux actuels avaient besoin de plus de temps pour ramener l'inflation à 2 %, Mary Daly n'est pas convaincue que l'inflation diminuera de manière durable, et Phillip Jefferson a jeté de l'eau froide sur l'optimisme post-CPI de la semaine dernière, déclarant que les données étaient encourageantes mais que le refroidissement était plus lent qu'il ne l'aurait souhaité".

Sur le plan macroéconomique, l'Office fédéral des statistiques a rapporté mardi que les prix à la production en Allemagne ont chuté de 3,3 % en glissement annuel en avril, après une baisse de 2,9 % le mois précédent, alors que le marché prévoyait une baisse de 3,2 %. Il s'agit du dixième mois consécutif de déflation manufacturière.

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens lundi, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 0,9 pour cent à 47 928,87, le Small-Cap a baissé de 0,7 pour cent à 29 284,71 et l'Italy Growth a baissé de 0,2 pour cent à 8 233,11.

Sur le Mib, Unipol a gagné 1,5%, clôturant pour la septième session consécutive avec une bougie haussière.

Saipem a progressé de 0,4 pour cent. La société a annoncé jeudi qu'elle avait obtenu un nouveau contrat offshore de la part d'Azule Energy Angola pour développer le projet du champ Ndungu, dans le cadre du projet Agogo Integrated West Hub, situé à environ 180 kilomètres au large de la côte angolaise. La valeur du contrat est d'environ 850 millions d'USD.

En fin de liste, Banca Popolare di Sondrio est dans le rouge de 6,1% après avoir été dans le vert vendredi de 1,1%, la banque devant détacher son dividende aujourd'hui.

Parmi les banques - le segment dominant en baisse - également Intesa avec le détachement du dividende, et Banco BPM, dans le rouge de 1,6% et 1,8% respectivement.

Dans le segment des cadets, Industrie de Nora a affiché une baisse de 4,2%, après un gain de 1,1% lors de la séance précédente.

Comer Industries a chuté de 2,0%, après une baisse de 2,7% lors de la séance précédente.

Le groupe Moltiply a clôturé dans le vert avec une hausse de 2,4%. La société a annoncé jeudi que sa division Mavriq avait signé des accords contraignants pour acquérir un opérateur de comparaison et de courtage en ligne de premier plan aux Pays-Bas. La valeur d'entreprise convenue pour 100 % des actions de Pricewise est de 25 millions d'euros et l'achat sera financé par des liquidités et/ou l'utilisation de lignes de crédit existantes.

Acea Ambiente, une filiale d'Acea - dans le vert pour 0,5% - a soumis une offre dans les délais pour l'appel d'offres publié par Roma Capitale pour l'attribution de la concession pour le centre d'ingénierie végétale concernant la conception, l'autorisation d'exploitation, la construction et la gestion d'une usine de valorisation énergétique des déchets et des installations auxiliaires connexes.

De bons achats sur Caltagirone ont permis au cours de l'action de s'apprécier de 3,9%.

Dans la catégorie des petites capitalisations, Met.Extra Group était en tête avec une hausse de 4,7 %, portant le prix à 2,68 euros par action.

Netweek, quant à lui, a gagné 2,0%. La société a annoncé jeudi qu'un contrat avait été signé pour l'acquisition de 100% de Telecity 2, la société dans laquelle les activités télévisuelles et éditoriales du groupe Telecity, leader en Lombardie, Piémont, Ligurie et Vallée d'Aoste, ont été apportées. Le prix payé pour 100% de Telecity 2 est de 6 millions d'euros et comprend, entre autres, les actifs télévisuels des quatre chaînes régionales, le bureau d'Assago et une quarantaine d'employés.

Caleffi a augmenté de 0,9%. La société a annoncé qu'un plan de rachat, déjà approuvé par les actionnaires cette semaine, sera lancé aujourd'hui. L'objectif de ce plan est de racheter un maximum de 200.000 euros de ses propres actions ordinaires.

Triboo a cédé 1,5 % après avoir publié un chiffre d'affaires de 17,8 millions d'euros au premier trimestre, contre 22,6 millions d'euros au 31 mars 2023. L'Ebitda de la période s'est élevé à 2,3 millions d'euros, contre 2,9 millions d'euros au 1er trimestre 2023.

Softlab, quant à lui, a chuté de 4,7%, après une baisse de 3,2% lors de la séance précédente.

Parmi les PME, ICF Group a augmenté de 2,5 pour cent après avoir annoncé lundi le lancement d'un nouveau plan de rachat pour un maximum de 1 million d'actions et une valeur totale de 8 millions d'euros.

La force d'iVision tech, qui a augmenté de 7,7 pour cent. La société a annoncé que son conseil d'administration a approuvé l'émission de deux obligations d'une valeur totale de 7,0 millions d'euros.

Compagnia dei Caraibi, d'autre part, a clôturé avec une avance de 4,3 pour cent, après le gain de 6,8 pour cent de vendredi.

SG Co - en hausse de plus de 15% - a indiqué vendredi que la valeur du carnet de commandes du groupe au 30 avril était d'environ 19,3 millions d'euros, soit une augmentation de 87% par rapport à la même période de l'année précédente, où elle était de 10,3 millions d'euros. Ce chiffre équivaut à 65 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe, qui s'élève à 29,5 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Parmi les porteurs, Crowdfundme a cédé 4,8 pour cent, se repliant après deux sessions au cours desquelles il a levé un total de 10 pour cent.

Askoll Eva a cédé 2,4 pour cent, sa troisième session parmi les baissiers.

Impianti, d'autre part, a clôturé en baisse de 7,7 pour cent, dans sa troisième session baissière.

En Asie, le Nikkei a baissé de 0,2 %, le Hang Seng était dans le rouge de 2,1 % et le Shanghai Composite a baissé de 0,5 %.

À New York vendredi, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,5 pour cent à 39 806,77, le Nasdaq a augmenté de 0,7 pour cent à 16 794,88, et le S&P a terminé dans un vert fractionnaire à 5 308,13.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0858 USD contre 1,0861 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2713 USD contre 1,2704 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 83,19 USD le baril contre 83,68 USD le baril lundi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 2 417,31 USD l'once contre 2 422,07 USD l'once lundi soir.

Parmi les données économiques de mardi, le chiffre des comptes courants de la zone euro est attendu à 1000 CEST. A 1100 CEST, les données de la production de la construction et de la balance commerciale de la zone euro sont attendues.

À 1500 CEST, les discours de Waller et Barkin de la Réserve fédérale sont attendus, suivis à 1500 CEST par ceux de Williams et Bostic.

Dans la soirée, un discours de Bailey de la Banque d'Angleterre est prévu à 19h00 CEST.

Parmi les entreprises, Kruso Kapital, Solustions Capital Management et les comptes SIM sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.