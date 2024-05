(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth jeudi après-midi à Piazza Affari.

---------

GAGNANTS

----------

Plants est le titre qui s'en sort le mieux, avec une hausse de 12% à 0,56 euros par action. L'action a connu une hausse à trois chiffres au cours des trente derniers jours et de 40% au cours des six derniers mois, alors qu'elle a perdu 48% au cours de l'année dernière.

----------

iVision Tech se porte bien, en hausse de 11% à 1,29 EUR par action. La société a approuvé quelques chiffres clés de gestion au 31 mars 2024, l'Ebitda augmentant en valeur absolue de 10%, passant de 470 000 euros au premier trimestre 2023 à 510 000 euros au 31 mars 2024.

Le chiffre d'environ 16 % est calculé sur une valeur de production de 3,23 millions d'euros au 31 mars 2024, contre près de 18 % sur une valeur de production de 2,6 millions d'euros au 31 mars 2023.

----------

PERDANTS

----------

Askoll EVA se situe en queue de peloton et abandonne 5,8% à 0,32 EUR par action. Le titre a progressé de 53% au cours du dernier mois, alors qu'il a cédé 6,0% au cours des six derniers mois et 41% au cours de l'année écoulée.

----------

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.