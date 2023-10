(Alliance News) - De la première édition à huis clos et en web streaming, à la quatrième édition en présence d'un nombre record d'entreprises. Il s'agit de "NextGems", la conférence des investisseurs promue par Virgilio IR et TWIN avec le soutien de la Borsa Italiana, qui, les 17 et 18 octobre, mettra en relation 52 PME italiennes cotées en bourse avec la communauté financière.

L'agenda de la conférence est déjà bien rempli : les organisateurs ont déjà recueilli l'intérêt de fonds et d'investisseurs européens et américains, ainsi que d'Italiens.

"Dans un contexte de marché qui, depuis le début de l'année, pénalise davantage les PME cotées sur Euronext Growth Milan que les grandes entreprises, en raison de facteurs exogènes à l'état de santé de ces sociétés, il est fondamental de pouvoir disposer d'opportunités de dialogue entre entrepreneurs et managers et investisseurs institutionnels qui permettent de libérer le potentiel et la solidité de ces joyaux", expliquent les organisateurs de l'événement, Mara di Giorgio, fondatrice de TWIN, et Pietro Barbi, CEO de Virgilio IR.

"Nous sommes confrontés à un scénario économique international incertain, dans lequel les investisseurs sont très prudents ; les sorties de fonds PIR ont été énormes au cours des neuf premiers mois de l'année, obligeant les gestionnaires à des ventes généralisées qui ont déprimé les valorisations, au point de rendre inévitable le retrait de la cote de certains émetteurs".

"Nous pensons qu'aider les entreprises à obtenir des évaluations cohérentes et objectives par rapport à la valeur réelle, et en même temps aider les fonds à trouver des opportunités d'investissement alignées sur les différentes caractéristiques des sociétés d'investissement, est vraiment vital pour un marché boursier qui doit être en mesure de représenter une alternative valable pour soutenir la croissance des entreprises, la valeur de l'épargne, et donc le bien-être de l'économie de notre pays".

Les protagonistes de l'événement seront plusieurs PME cotées sur la Piazza Affari, qui rencontreront les investisseurs pendant deux jours : le 17 octobre, ABP Nocivelli, Askoll Eva, Casta Diva Group, Circle, Convergenze, Cube Labs, Datrix, Doxee, Ecosuntek, Energy, ESI, Eviso, expert.ai, Finanza.tech, Giglio.com, Grifal, Lindbergh, Neodecortech, Officina Stellare, OSAI Automation System, Planetel, Promotica, Svas Biosana, TMP Group, Trevi Finanziaria Industriale et Valsoia.

Le 18 octobre, ce sera le tour d'ABC Company, Almawave, Altea Green Power, Cofle, Comal, Creactives Group, DigiTouch, Franchetti, Friulchem, FOS, IDNTT, Impianti, Imprendiroma, Innovatec, Itway, Maps, Redfish LTC, RES, Riba Mundo, SolidWorld Group, Spindox, Take Off, Tenax International, Tessellis, Trawell Co, Valtecne.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.