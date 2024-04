Askul Corp est une société basée au Japon, principalement engagée dans le développement du commerce électronique. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le segment du commerce électronique est engagé dans la vente de fournitures de bureautique (OA) et d'ordinateurs personnels (PC), de fournitures de bureau, de produits de première nécessité, de mobilier de bureau, de produits d'épicerie, de boissons alcoolisées, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques. Le segment Logistique fournit des services de logistique et de transport de petites marchandises pour les entreprises et des services de gestion d'actifs immobiliers. La société est également active dans la fabrication et la vente d'eau.

Secteur Internet