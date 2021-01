ASM International : Oddo remonte sa cible

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur ASM International et remonte son objectif de cours de 180 à 220 euros, estimant que 'le rerating devrait se poursuivre grâce à une bonne dynamique des marchés' et que 'la valorisation est loin d'être excessive'.



'En 2021, nous attendons une croissance significative des Capex, tirée par les fondeurs et surtout la mémoire', précise l'analyste, qui relève de 3% ses BPA sur 2021/22, et table sur 'une croissance à deux chiffres, des marges solides pour 2021 et au-delà'.



