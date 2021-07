ASM International : Oddo confirme sa note de 'surperformance'

Oddo renouvelle son conseil de 'surperformance' sur le titre ASM International, avec un objectif de cours de 320 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que les prises de commandes au 2e trimestre (soit plus de 500ME) sont finalement 'nettement supérieures' aux prévisions initiales (420-440 ME), notamment en raison de l'avancement de certaines commandes initialement prévues au 3e trimestre.



Par conséquent, les attentes de ventes au cours du 2nd semestre restent inchangées et devraient toujours être ' au moins au même niveau qu'au 1er semestre', note Oddo.



L'analyste souligne toutefois que les avancements de commande n'ont rien d'anodin : ils témoignent d'une accélération des investissements des fondeurs, dans un contexte de pénurie majeure de semi-conducteurs.



' Ce manque de capacité est un sujet d'inquiétude majeur pour les fabricants de semi-conducteurs (et leurs clients), qui ne peuvent augmenter leur capacité de production (car ils n'ont plus d'espace dans leurs usines) ou les fabless qui dépendent intégralement des fondeurs ', rapporte le broker.



Selon Oddo, la pénurie de semi-conducteurs pourrait même s'étirer jusqu'à fin 2022, début 2023.





