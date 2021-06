ASM International : Oddo reste à 'surperformance'

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 320 euros sur ASM International, le jugeant 'idéalement positionné pour bénéficier de l'intense besoin en capacités dans l'industrie des semi-conducteurs'.



L'analyste pointe en effet une demande toujours très soutenue, en raison des pénuries, de la poursuite des transitions technologiques et des investissements géopolitiques, et confirme son hypothèse de croissance de 13% pour le groupe en 2022.



Il ajoute que 'malgré +46% depuis le début de l'année, le titre ne se paye que 18,9 fois l'Ebitda 12 mois prospectif (retraité d'ASM PT), ce qui est supérieur aux comparables directs (environ 15 fois), mais pas excessif au regard du profil supérieur'.



