ASMi : Oddo évoque un 'certain soulagement', hausse sa cible

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ASM International, note assortie d'un objectif de cours relevé de 300 à 320 euros.Le broker fait d'ailleurs part d'un 'certain soulagement' après que l'impact de la réglementation US sur les exportations chinoises s'avère finalement plus faible que prévu.Ainsi, ASMi s'attend désormais à ce que les restrictions à l'exportation récemment annoncées par les États-Unis impactent ses ventes en Chine de 15 à 25%, loin d'un impact de 40% initialement anticipé.A titre indicatif, les ventes d'ASMi en Chine au cours des neuf premiers mois de 2022 représentaient 16% du CA sur la même période.Dans ce contexte, Oddo indique que le CA au 4e trimestre est désormais attendu entre 630 et 660 ME, contre 600 à 630 ME précédemment.L'analyste table maintenant sur une hausse de 1% du BPA pour 2022 et de +3% pour 2023.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.