ASM International N.V. : où l'on reparle d'un retrait de la cote d'ASM Pacific

Reuters a appris qu'ASM Pacific Technology, cotée à Hong Kong, est en pourparlers avec des investisseurs potentiels pour l'aider à sortir de la cote. ASM vise à se repositionner sur le marché STAR de Shanghai, semblable à celui du Nasdaq, afin de profiter de ses valorisations nettement plus élevées, ont déclaré les personnes qui ont refusé d'être nommées car l'information est confidentielle.

Le fabricant de puces néerlandais ASM International, qui détient environ 25% de la branche de Hong Kong, soutient la proposition mais ne prévoit pas de céder sa participation, a déclaré l'une des personnes. ASM Pacific a toutefois démenti son intention de quitter la Bourse de Hong Kong.

Sur la base de la capitalisation actuelle d'ASM Pacific, 4,2 Mds$, une éventuelle opération coûterait au moins 3,2 Mds$ aux investisseurs extérieurs, sans tenir compte d'une prime payée sur le prix de l'action. Les sociétés cotées à Hong Kong ont annoncé des opérations de retrait représentant une valeur de 17,8 Mds$ en 2020, plus du double du volume annuel de l'année dernière, selon les données de Refinitiv. Les primes moyennes payées par les acheteurs pour ces transactions ont grimpé à 46% en 2019 et cette année.

Le parcours d'ASM International sur 5 ans

ASM Pacific, qui produit des machines d'assemblage et d'emballage de puces, a depuis le début de l'année approché un certain nombre de sociétés de capital-risque et de capital-investissement dans l'espoir qu'elles puissent aider à financer un rachat, ont indiqué les personnes interrogées. L'entreprise a également parlé à plusieurs banques pour le financement de l'opération, a déclaré l'une des personnes.

