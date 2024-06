ASM INTERNATIONAL : Oddo BHF relève sa cible

Le 06 juin 2024 à 10:03 Partager

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur ASM International et relève son objectif de cours de 700 à 800 euros, à la suite d'un roadshow avec Paul Verhagen, le CFO de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des puces.



S'il laisse ses prévisions inchangées à ce stade, le bureau d'études pense qu'il y a du potentiel de hausse aussi bien sur le second semestre 2024, mais surtout à moyen terme (d'ici 2030), voyant 'de la visibilité d'ici la fin de la décennie et probablement au-delà'.



'Compte tenu du changement de profil du groupe et de ses perspectives de croissance, nous pensons que le marché est disposé à payer des multiples durablement plus élevés que par le passé pour ce type de sociétés', estime l'analyste en charge du dossier.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.