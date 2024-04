ASM International N.V. est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements destinés aux fabricants de semi-conducteurs. L'activité s'organise autour 2 familles de produits : - tranches de semi-conducteurs : apposition de produits et de films spéciaux pour la fabrication notamment de tranches de silicium et de cuivre ; - équipements d'assemblage et d'emballage : destinés aux matrices issues de la découpe de tranches de semi-conducteurs. En outre, le groupe produit des semi-conducteurs d'encapsulation. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (11,5%), Asie (67,4%) et Etats-Unis (21,1%).