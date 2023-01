L'industrie technologique néerlandaise demande à l'UE de prendre position sur les exportations de puces chinoises

Cet appel intervient alors que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte rend visite au président américain Joe Biden à Washington. Les dirigeants devraient discuter des demandes américaines pour que les Pays-Bas adoptent les règles américaines introduites en octobre visant à entraver l'industrie chinoise de fabrication de puces pour ralentir ses avancées technologiques et militaires.

Les Pays-Bas abritent ASML Holding NV, un important fabricant d'équipements de fabrication de semi-conducteurs. En 2021, 15 % de ses ventes à la Chine, soit une valeur de 2 milliards d'euros (2,2 milliards de dollars), pourraient être affectées si les Pays-Bas adoptaient les nouvelles règles américaines.

"En ces temps ... de tensions géopolitiques, l'autonomie stratégique nationale et européenne est d'une grande importance", a déclaré le président de la FME, Theo Henrar.

"Les Pays-Bas seraient aidés par une action plus unifiée et plus puissante de l'Union européenne."

Certains politiciens européens, dont le premier ministre belge, se sont demandés s'il fallait laisser les Pays-Bas négocier seuls la politique en matière de puces avec les États-Unis, mais M. Rutte a nié vendredi se sentir sous la pression de Washington à ce sujet.

Dimanche, la ministre néerlandaise du commerce a déclaré qu'elle partageait les préoccupations des États-Unis concernant la dépendance excessive à l'égard des fabricants de puces asiatiques et que la technologie des puces avait des applications militaires, mais que les Pays-Bas n'adopteraient pas simplement les règles américaines.

FME représente les intérêts de 2 200 entreprises technologiques néerlandaises, dont ASML et le fabricant d'équipements plus petits ASM International.

(1 $ = 0,9269 euros)