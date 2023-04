Les commandes du fabricant de puces ASM chutent en raison de l'affaiblissement du marché

Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASM International a fait état mardi d'une baisse de ses commandes au premier trimestre, invoquant l'affaiblissement des conditions du marché, malgré un chiffre d'affaires supérieur aux estimations. La société cotée à Amsterdam a enregistré des commandes d'un montant total de 647,4 millions d'euros (710,20 millions de dollars), soit une baisse de 20 % à taux de change constants par rapport au trimestre précédent et bien en deçà des 705,7 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année dernière. "La demande sur le marché des mémoires s'est encore affaiblie au premier trimestre et devrait rester faible jusqu'à la fin de l'année", a déclaré Benjamin Loh, directeur général, dans un communiqué. La demande de logique et de fonderie pour les nœuds avancés a également connu un certain nombre de "repoussements reflétant les conditions plus faibles du marché final et certains retards dans la préparation des usines des nouveaux clients", a ajouté M. Loh. Le groupe s'attend à ce que ces "reports" aient un impact sur les estimations de commandes pour les deuxième et troisième trimestres de l'année. Il prévoit un chiffre d'affaires de 650 à 690 millions d'euros pour le deuxième trimestre et une baisse des ventes pour le deuxième semestre de 10 % ou plus par rapport à la première moitié de l'année. Mais pour l'ensemble de l'année 2023, ASMI prévoit une augmentation à un chiffre de son chiffre d'affaires, à taux de change constants et en tenant compte de l'acquisition de la société italienne LPE en juillet. Le chiffre d'affaires d'ASMI au premier trimestre s'est élevé à 710 millions d'euros, au-dessus des prévisions de 660-700 millions d'euros annoncées en février, dépassant les estimations du consensus des analystes de 688,54 millions d'euros, selon Refinitiv.

(1 $ = 0,9116 euros)