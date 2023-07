ASM Technologies Limited fournit des services de conseil dans les domaines des services d'ingénierie et des services d'ingénierie de produits, ainsi que des services de recherche et de développement de produits (R&D). La technologie de la société comprend la métallisation et l'emballage des plaquettes, la transformation numérique, les véhicules électriques, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les véhicules autonomes et la robotique. Elle fournit une gamme de services qui comprend des solutions d'automatisation, l'évaluation des compromis, l'ingénierie numérique, les services d'ingénierie, le système d'aide à la conduite, la robotique, le cycle de vie des produits, l'Internet des objets (IoT), la réalité virtuelle/réalité augmentée, le cycle de vie de la subsistance et les capacités d'infrastructure des technologies de l'information. Ses solutions d'automatisation comprennent des solutions d'automatisation basées sur des robots, des solutions mécatroniques et des solutions basées sur l'image. Ses services d'ingénierie numérique comprennent la conception mécanique, l'électricité et l'électronique, les services embarqués et numériques, et le développement de produits.

Secteur Services et conseils en informatique