Asmallworld AG est une entreprise basée en Suisse, qui offre une plate-forme numérique pour connecter les gens en ligne. La Société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux secteurs d'exploitation : Abonnements et services. Segment Subscriptions propose deux réseaux. Le premier est le réseau social en ligne, qui permet aux membres de s'ouvrir les uns aux autres, de partager leurs expériences et de faire en sorte que les autres membres puissent vivre comme des gens du pays où qu'ils aillent. Le deuxième réseau offre plus de 200 lieux de vie nocturne à travers le monde. Les services sectoriels comprennent les services de voyages et d'événements. La Société offre de nombreux événements, y compris des événements phares, des événements caritatifs et des événements de mode. Ses services de voyage sont basés sur la location de villas, la réservation de vols, la location de yachts privés et l'organisation de voyages sur mesure. Elle exploite entre autres Londres, New York, Dubaï, Paris, Genève, Munich et Sydney.

Secteur Internet