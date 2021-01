ASML : Liberum rehausse son objectif de cours

Liberum réaffirme son conseil 'achat' sur ASML avec un objectif de cours rehaussé de 390 à 450 euros, prévoyant des révisions à la hausse des attentes de ventes EUV 2021-22 pour le groupe de matériel de lithographie au cours des prochains trimestres.



Le broker s'attend à ce que les prix des DRAM augmentent encore au premier semestre 2021, compte tenu de la forte demande de serveurs, d'ordinateurs portables et de smartphones, combinée à l'élasticité des prix.



'Cela devrait entraîner des augmentations de capex plus importantes des fournisseurs de mémoires en 2021 que ce qui avait été modélisé précédemment. La demande d'EUV liée aux DRAM devrait également augmenter', poursuit-il.



