ASML : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur ASML, avec un objectif de cours relevé de 560 à 600 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 40% pour le titre, au lendemain de la publication trimestrielle de l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs.



Le bureau d'études relève ses prévisions de BPA 2022/23 de 5% en moyenne, après les avoir baissés sur des craintes de révisions en baisse sur le DUV en 2023. Il revient au niveau du consensus pour 2025 à un BPA de 26 euros, soit un TMVA 2021/25 de 16%.



'De ce fait, après la baisse du titre (-38% depuis le début de l'année malgré la hausse d'hier de 8%), il ne se paye plus que 18,5 fois l'EBITDA 2023, ce qui est attractif pour une telle histoire de croissance structurelle', ajoute l'analyste.



