ASML : Oddo reste à 'achat', rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur ASML avec un objectif de cours rehaussé de 420 à 480 euros, remontant de 10,7% ses prévisions sur 2021 en anticipation de la publication des résultats du dernier trimestre 2020 (20 janvier avant l'ouverture).



'Le newsflow récent sur la mémoire, avec la remontée des prix des DRAM, qui suppose que l'équilibre offre/demande se forme, va normalement rapidement déboucher sur des investissements supplémentaires chez les fabricants', estime-t-il.



'Ceci devrait permettre au groupe de se montrer incrémentalement plus positif dans sa communication sur 2021 et de continuer de nourrir le sentiment positif autour du titre', poursuit l'analyste en charge du groupe néerlandais de matériel de lithographie.



