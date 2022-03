ASML : les effets de la guerre en Ukraine selon Oddo

Oddo estime que parmi les effets indirects de la guerre en Ukraine, la chaîne de production des semi-conducteurs pourrait être perturbée, ce qui pourrait potentiellement prolonger la pénurie globale actuelle au-delà de 2023.



Le bureau d'analyses confirme ASML comme sa valeur favorite dans le secteur avec un objectif de 920 E.



' Il s'avère en effet que l'Ukraine fournit 70% du gaz de néon mondial et 90% pour les acteurs Américains. Le néon est un gaz utilisé lors de l'étape clé de la production de semi-conducteurs, à savoir la (photo)lithographie. Le gaz de néon est utilisé pour produire de la lumière UV à 193 nm et 248 nm, nécessaire pour graver les transistors ' indique l'analyste.



Oddo souligne qu'ASML (l'acteur clé de la lithographie), qui s'approvisionne en Russie et en Ukraine à hauteur de 20% des gaz utilisés, a indiqué étudier d'autres sources d'approvisionnement.

De même, STM n'a observé aucun impact auprès de ses partenaires et de ses fournisseurs, mais suit la situation de très près. Quant à Infineon, la société indique suivre une stratégie de multi sourcing et avoir augmenté ses stocks indique l'analyste.



' Nous pensons toutefois que même si personne n'observe d'impact à ce stade, les prix devraient, comme lors de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, significativement augmenter (à l'époque les prix avaient été multiplié par 10) '.



' Le risque de rupture de l'approvisionnement en Néon et donc l'arrêt de quelques lignes de production est un risque que nous ne pouvons pas totalement exclure. Toutefois, l'existence de stocks de précaution, l'amélioration des techniques qui permettent de consommer moins de gaz et la capacité de l'industrie à diversifier rapidement ses sources de fourniture, comme il l'a montré à plusieurs reprises dans l'histoire de l'industrie, nous rend plutôt optimiste à ce stade ' rajoute Oddo.



