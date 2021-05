ASML : Oddo réitère son conseil après l'annonce d'IBM

La division de recherche d'IBM (à Albany dans l'état de New York) a annoncé avoir créé le premier semi-conducteur de test avec une technologie de 2 nanomètres (nm).



' IBM indique que ce processeur améliorera les performances de 45% en utilisant la même quantité d'énergie ou utilisera 75% d'énergie en moins par rapport au 7nm actuel ' indique le bureau d'analyses.



Les processeurs en 2 nm permettront d'accélérer les applications dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'informatique périphérique, des systèmes autonomes et autres.



' Nous considérons que cette annonce d'IBM est évidemment une bonne nouvelle pour ASML, puisque qu'à 2nm, les fabricants devront utiliser plus d'EUV (avec des prix de vente qui vont continuer de progresser) ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur ASML avec un objectif de cours de 700 E.



