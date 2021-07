ASML : valeur favorite d'Oddo dans le secteur

Les ventes mondiales de semi-conducteurs de mai 2021 ont été publiées ce week-end par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics).



En données lissées (MM3 - Moyennes Mobiles 3 mois), elles ressortent à 43,6 Md$, très légèrement supérieures à la prévision d'Oddo de 43.4 Md$.



' Il s'agit d'une croissance annuelle en accélération à +26,2% vs +21,8% en avril. En séquentiel, les ventes augmentent de 4,1% vs une moyenne 20 ans de mai à +3,9%, soit une saisonnalité très légèrement supérieure à la moyenne ' indique le bureau d'analyses.



' Le segment des mémoires est en croissance de 22% vs 18%, tiré notamment par une hausse des prix de la DRAM (+13,5% vs +10,6%). Nous visons près de 25% de croissance en 2021 (vs ~20%) '.



Avec cette publication, le bureau d'analyses relève le curseur d'un marché en croissance proche de 25% contre 20%, après une année 2020 à +7%.



Oddo maintient une vision majoritairement positive sur les valeurs du secteur, mais favorise plutôt les valeurs ayant des moteurs propres ou étant exposées aux tendances de croissance structurelle, notamment les équipementiers (ASML, ASMi et désormais BESI) qui vont continuer de bénéficier des dépenses technologiques.



' Nous jouons aussi l'exposition automobile, via Infineon et STMicroelectronics. Dans les Midcaps, nous sommes à Surperformance sur Soitec, ams et Aixtron. Nous sommes prudents sur Melexis, X-FAB ' rajoute l'analyste.



