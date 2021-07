ASML : objectif de cours revu à la hausse chez Oddo

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ASML, avec un objectif de cours relevé de 700 à 760 euros.



Le bureau d'analyses indique qu'ASML a réussi à surprendre, non pas sur ses résultats trimestriels publiés hier (bien que légèrement supérieurs au consensus avec un BPA de 2,53E contre 2,46E) mais en relevant de nouveau sa guidance de croissance 2021 (+35% au lieu de 30%), en donnant de la visibilité sur 2022, 2023 et au-delà et, enfin, en lançant un nouveau rachat d'actions agressif de 9 MdsE.



Par conséquent, le broker relève ses prévisions de 7% en moyenne sur ASML et table désormais un chiffre d'affaires de 27 MdsE en 2025, avec un BPA de 23E(contre 21E précédemment). Pour rappel, en 2018, le groupe avait annoncé viser un chiffre d'affaires de 15 à 24 MdsE en 2025.



ASML mettra ses perspectives à jour le 29 septembre prochain, à l'occasion de la journée des investisseurs (CMD).



