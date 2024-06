ASML : Deutsche Bank relève son objectif de cours

Deutsche Bank a annoncé lundi avoir relevé son objectif sur ASML de 1000 à 1100 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique s'attendre à ce que le cours de Bourse de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs continue de bien performer jusqu'à la prochaine réunion d'investisseurs, prévue au mois de novembre.



L'analyste rappelle qu'il est entendu, du point de vue du marché, que le groupe dépassera le point médian de l'intervalle de 30 à 40 milliards d'euros qu'il s'était donné en 2022 comme objectif de chiffre d'affaires à horizon 2025.



Deutsche Bank estime néanmoins qu'il va être plus difficile d'atteindre un chiffre d'affaires dans le haut de cette fourchette



Selon lui, l'attention du marché va maintenant se porter sur les perspectives à horizon 2030, qui se caractérisent pour l'instant par une prévision de chiffre d'affaires de 44 à 60 milliards d'euros à cette échéance.



Le professionnel déclare s'attendre à ce que cet objectif soit éventuellement revu à la hausse pour faire apparaître un nouvel intervalle compris entre 50 et 62 milliards, soit une amélioration de quatre milliards au niveau du point médian.



