ASML : UBS confirme son conseil à l'achat après les résultats

Le 18 juillet 2024 à 11:31 Partager

UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 1 050 E après l'annonce des résultats du deuxième trimestre 2024 qui sont selon l'analyste en ligne avec les attentes.



'L'EBIT du 2ème trimestre était 7% au-dessus du consensus, tandis que les prévisions d'EBIT du 3ème trimestre sont 13% en dessous du consensus. Les prévisions pour 2024 et 2025 ont été réitérées et les prises de commandes sont à peu près en ligne, nous ne nous attendons pas à beaucoup de changement par rapport au consensus' indique UBS.



L'équipementier pour l'industrie des puces a annoncé un BPA de 4,01 euros au titre de son deuxième trimestre 2024, contre 3,11 euros sur les trois premiers mois de l'année.



Revendiquant des commandes nettes pour 5,6 milliards d'euros (dont 2,5 milliards dans l'EUV) sur le trimestre écoulé, ASML table sur une marge brute entre 50 et 51%, ainsi que sur des revenus entre 6,7 et 7,3 milliards pour le troisième trimestre.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.