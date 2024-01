ASML : UBS relève son objectif de cours

Le 04 janvier 2024 à 12:44 Partager

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 785 E (au lieu de 770 E) ce qui représente un potentiel de hausse de 21% par rapport au cours actuel/



L'analyste note un point d'inflexion des commandes à venir. ' ASML reste notre meilleur choix pour 2024 ' indique UBS.



Rappelons que le groupe a annoncé la révocation d'une licence d'exportation par le gouvernement néerlandais, ce qui a eu un impact sur un petit nombre de clients en Chine.



' Nous ne nous attendons pas à ce que la révocation actuelle de notre licence d'exportation ou les dernières restrictions américaines en matière de contrôle des exportations aient une incidence importante sur nos perspectives financières pour 2023 ' a indiqué le groupe.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.