ASML, le plus grand fournisseur d'équipements pour les fabricants de puces informatiques, a publié mercredi des résultats supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, grâce à de fortes ventes en Chine et à des nouvelles réservations plus élevées qu'au premier trimestre 2024.

ASML a annoncé un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros. Les analystes attendaient 1,41 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 6,04 milliards d'euros, selon les données de LSEG.

Le nouveau PDG de la société, Christophe Fouquet, a déclaré dans un communiqué que la société continuait à considérer 2024 comme une "année de transition" au cours de laquelle ses performances seraient à peu près stables, alors qu'elle se prépare à une année 2025 forte.

"Nous voyons actuellement de fortes évolutions dans le domaine de l'IA, qui sont à l'origine de la majeure partie de la reprise et de la croissance de l'industrie, avant les autres segments du marché", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les nouvelles réservations d'ASML, suivies de près, ont augmenté à 5,6 milliards d'euros (6,11 milliards de dollars) contre 3,6 milliards d'euros au premier trimestre 2024, dont environ la moitié provient des lignes de produits EUV les plus avancées de l'entreprise -- vitales pour la fabrication de puces d'IA et de smartphones.

Les analystes s'attendaient à ce que le carnet de commandes de l'entreprise augmente d'environ 5 milliards d'euros, selon les estimations compilées par Visible Alpha.

Les chiffres du deuxième trimestre sont inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente, au cours de laquelle le bénéfice net s'élevait à 1,94 milliard d'euros et les ventes à 6,90 milliards d'euros. (1 $ = 0,9171 euros)