ASML, le plus grand fournisseur d'équipements pour les fabricants de puces, a annoncé mercredi un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros (1,7 milliard de dollars) pour le deuxième trimestre, supérieur aux prévisions, sur un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros, tandis que les nouvelles réservations ont augmenté.

Les analystes tablaient sur un bénéfice net de 1,41 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 6,04 milliards d'euros, selon les données du LSEG.

Les chiffres du deuxième trimestre se comparent à un bénéfice net de 1,94 milliard d'euros et à des ventes de 6,90 milliards d'euros un an plus tôt.

(1 $ = 0,9173 euros)