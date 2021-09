ASML : bien orienté après des propos d'analyste

ASML prend plus de 2% à Amsterdam, aidé par des propos d'Oddo BHF qui maintient son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 760 à 900 euros sur le titre du fabricant d'équipements pour l'industrie des semiconducteurs.



Il pointe une 'performance boursière qui reflète l'amélioration impressionnante des fondamentaux, mais sans excès', succès qui 'n'est pas lié au hasard, mais à une domination technologique qui résulte en des gains de parts de marché et une croissance continue'.



