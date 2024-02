ASML, le plus grand fournisseur d'équipements pour les fabricants de puces électroniques, a déclaré mercredi que les tensions géopolitiques et toute extension de la campagne menée par les États-Unis pour restreindre ses exportations vers la Chine demeuraient des risques commerciaux.

Dans son rapport annuel publié mercredi, l'entreprise néerlandaise a souligné la liste croissante des restrictions imposées par les États-Unis, la plupart du temps avec l'assentiment du gouvernement néerlandais.

Il s'agit notamment des exigences néerlandaises en matière de licences pour la plupart des lignes de produits avancés d'ASML, ainsi que de la décision unilatérale des États-Unis, en octobre 2023, de restreindre les exportations d'équipements plus anciens vers des usines chinoises non spécifiées.

"La liste des entités chinoises concernées par les restrictions en matière de contrôle des exportations s'est allongée depuis 2022", écrit l'entreprise.

"La liste des clients soumis à des restrictions et la portée de ces restrictions sont susceptibles d'être modifiées."

En janvier, l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis et les Pays-Bas réduisent les ventes de ses gammes de produits "DUV" de milieu de gamme en Chine d'environ 10 % à 15 % cette année, après avoir atteint des niveaux record en 2023.

À la suite d'une campagne menée par les États-Unis pour ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin, ASML ne peut plus vendre sa ligne d'outils EUV la plus avancée en Chine depuis 2019 et n'a jamais vendu d'outil EUV dans ce pays.

Pour sa part, le gouvernement chinois a subventionné la fabrication nationale de puces dans le but de parvenir à l'autosuffisance, étant donné qu'il importe énormément de puces pour son propre marché et pour ses industries manufacturières.

ASML domine le marché des systèmes de lithographie, des machines utilisées pour créer des circuits lors d'une étape clé du processus de fabrication des puces.

En 2023, alors que de nombreux fabricants de puces réduisaient leurs commandes en raison du ralentissement de l'industrie, la Chine a dépassé la Corée du Sud pour devenir le deuxième marché d'ASML, représentant 26,3 % des ventes, Taïwan restant le premier marché avec 29,3 %.

ASML a noté que la liste de ses concurrents s'allongeait au-delà des rivalités traditionnelles avec Canon et Nikon (Japon) dans son activité principale plus ancienne, et avec les entreprises américaines Applied Materials et KLA Corp. qui ne sont pas spécialisées dans la lithographie.

"Nous sommes également confrontés à de nouveaux concurrents disposant de ressources financières considérables, ainsi qu'à des concurrents animés par l'ambition de l'autosuffisance dans le contexte géopolitique".

Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) est le fabricant chinois de machines de lithographie le plus connu. (Reportage de Toby Sterling ; rédaction de Miral Fahmy)