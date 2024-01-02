* ASML : LA LICENCE POUR L'ENVOI DES SYSTEMES DE LITHOGRAPHIE NXT:2050I ET NXT:2100I EN 2023 A ETE RECEMMENT REVOQUEE PARTIELLEMENT PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS
* ASML : LA RÉVOCATION DE LA LICENCE D'EXPORTATION OU LES DERNIÈRES RESTRICTIONS AMÉRICAINES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS NE DEVRAIENT PAS AVOIR D'IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR 2023.
* ASML : LA RÉVOCATION PARTIELLE DE LA LICENCE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS IMPACTERA UN PETIT NOMBRE DE CLIENTS EN CHINE Lien texte source : https://bit.ly/3NMiov2 Couverture complémentaire de l'entreprise :