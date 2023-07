Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML a annoncé mercredi un bénéfice net de 1,9 milliard d'euros (2,1 milliards de dollars) pour le deuxième trimestre, dépassant les attentes des analystes, et a revu à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année.

Les analystes tablaient sur un bénéfice net de 1,82 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 6,74 milliards d'euros, selon les données de Refinitiv.

Ce chiffre est à comparer au bénéfice net de 1,4 milliard d'euros réalisé au deuxième trimestre 2022 sur des ventes de 5,4 milliards d'euros.

Le PDG Peter Wennink a relevé les prévisions de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'ensemble de l'année à 30 %, contre une prévision précédente de 25 %.

"Nos clients des différents segments de marché sont actuellement plus prudents en raison des incertitudes macroéconomiques persistantes, et s'attendent donc à une reprise plus tardive de leurs marchés", a déclaré M. Wennink dans un communiqué.

"Toutefois, notre solide carnet de commandes d'environ 38 milliards d'euros nous fournit une bonne base pour surmonter ces incertitudes à court terme.

(1 $ = 0,8913 euros) (Reportage de Toby Sterling ; Rédaction de Kim Coghill et Tom Hogue)