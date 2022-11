ASML : deux nominations au conseil de surveillance

ASML a annoncé mercredi qu'il avait prévu de coopter l'ancien directeur général de Carlsberg ainsi qu'un ancien cadre de PwC à son conseil de surveillance, en remplacement de deux administrateurs démissionnaires.



L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs prévoit de proposer à ses actionnaires la nomination du danois Nils Andersen, l'ancien directeur général d'A.P. Moller-Maersk et de Carlsberg, lors de son assemblée générale de 2023.



Andersen, qui est actuellement le président du conseil de surveillance d'Akzo Nobel, compte démissionner de ce poste d'ici là.



ASML a également l'intention de nommer à son conseil le néerlandais Jack de Kreij, un ancien associé de PwC depuis passé par les instances de gouvernance de TomTom, Wolters Kluwer, Boskalis et Vopak.



Ces nominations font suite au souhait de Gerard Kleisterlee et de Rolf-Dieter Schwalb de ne pas renouveler leurs mandats d'administrateurs à compter de l'an prochain.



