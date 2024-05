Le géant européen de la technologie ASML et l'université technologique d'Eindhoven ont annoncé jeudi qu'ils avaient convenu de dépenser ensemble 180 millions d'euros (195 millions de dollars) dans la recherche sur les semi-conducteurs au cours de la prochaine décennie.

ASML, le plus grand fournisseur d'équipements utilisés dans la fabrication de puces électroniques, s'est demandé où et comment il allait étendre ses activités, et si la main-d'œuvre et les autres infrastructures de la région d'Eindhoven, aux Pays-Bas, seraient suffisantes pour répondre à ses projets de croissance.

"Cette collaboration augmentera la disponibilité des docteurs, dont notre industrie a grand besoin, et apportera des connaissances scientifiques utiles à l'industrie des puces et à la société", a déclaré Roger Dassen, directeur financier d'ASML, dans un communiqué annonçant l'accord.

"Avec cet accord, nous investissons dans la science aux Pays-Bas et dans la formation d'experts.

L'université a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser 100 millions d'euros pour construire et gérer une salle blanche de pointe où elle mènera des recherches sur les semi-conducteurs dans des domaines tels que la physique des plasmas, la mécatronique, l'optique et l'intelligence artificielle. ASML investit 80 millions d'euros.

Le président de l'université, Robert-Jan Smits, a déclaré que ce partenariat était le plus important jamais conclu par l'université et qu'il contribuerait à consolider l'importance d'Eindhoven en tant que "point névralgique des semi-conducteurs".

En mars, le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il dépenserait 2,7 milliards de dollars pour ce qu'il a appelé le "projet Beethoven" afin d'améliorer les routes, les logements et le réseau électrique autour d'Eindhoven pour s'assurer qu'ASML ne mette pas à exécution sa menace de délocaliser d'importantes activités à l'étranger.

En avril, ASML a signé une lettre d'intention avec la ville d'Eindhoven en vue d'une expansion dans une zone non développée près de l'aéroport de la ville, suffisamment importante pour accueillir 20 000 employés supplémentaires.

À la fin de l'année 2023, ASML, dont le siège se trouve à Veldhoven, dans la banlieue d'Eindhoven, comptera 42 000 employés dans le monde, dont 23 000 aux Pays-Bas.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires annuel de 44 à 60 milliards d'euros d'ici 2030, soit un doublement par rapport aux 26,7 milliards d'euros de 2023.

