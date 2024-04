Un groupe de huit entreprises dirigé par ASML, la plus grande société technologique d'Europe, a demandé mercredi au parlement néerlandais de soutenir les politiques qui stimuleront l'industrie des puces électroniques du pays, notamment en conservant les allègements fiscaux sur les investissements et la main-d'œuvre qualifiée.

Cet appel intervient alors qu'ASML évalue la part de ses futures activités qui sera basée aux Pays-Bas, et une semaine après que le gouvernement néerlandais a présenté un plan visant à dépenser 2,5 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars) pour améliorer les infrastructures dans la région d'Eindhoven afin d'empêcher ASML de quitter le pays.

"ASML doit continuer à se développer pour répondre à l'énorme demande de puces électroniques et nous vous demandons de rendre cette croissance possible, de préférence aux Pays-Bas, où nous atteignons nos limites", a déclaré Frank Heemskerk, responsable des affaires internationales d'ASML, lors d'une réunion avec les législateurs.

Les entreprises se sont plaintes de l'excès de bureaucratie et de l'incohérence des politiques, ainsi que des mesures visant à réduire l'immigration, alors même que le secteur des puces électroniques dépend de travailleurs immigrés hautement qualifiés.

Elles ont également critiqué les projets visant à réduire les allègements fiscaux sur les investissements et ont encouragé le gouvernement à maintenir les subventions à l'innovation qui, selon elles, ont joué un rôle important dans l'émergence des Pays-Bas en tant que plaque tournante européenne de l'industrie mondiale des puces.

ASML est le plus grand fournisseur d'équipements pour les fabricants de puces électroniques dans le monde. L'ancien ministre néerlandais du commerce, M. Heemskerk, a commencé à travailler comme principal agent de liaison de l'entreprise avec le gouvernement en février.

M. Heemskerk a déclaré que les infrastructures, la congestion du réseau électrique, le manque de logements abordables et les politiques fiscales imprévisibles constituaient les principales pierres d'achoppement de la croissance.

Plusieurs entreprises qui ont témoigné, dont le fabricant de puces automobiles NXP et les fournisseurs d'équipements de puces ASM International et Besi, ont déclaré que les mesures prises dans le cadre de l'investissement prévu à Eindhoven, baptisé "Projet Beethoven", devraient être appliquées plus largement.