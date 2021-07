ASML : gagne près de 3%, un analyste en soutien

ASML a gagné près de 3% à Amsterdam, porté par une analyse de Liberum qui a confirmé aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours remonté de 580 à 660 euros, voyant l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs 'profiter des tendances structurelles et conjoncturelles'.



'L'accélération d'ASML à environ 35% de croissance en glissement annuel en 2021 est le résultat à la fois d'une force cyclique à court terme et de moteurs de croissance structurelle à plus long terme', juge-t-il en effet.



Bien qu'il se dise préoccupé par un cycle de ralentissement à moyen terme dans l'industrie des semi-conducteurs, Liberum pense que 'les moteurs structurels sous-jacents de la société minimiseront toute faiblesse des commandes dans une telle situation'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.