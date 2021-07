ASML: hausse du bénéfice net au 2T, carnet de commandes bien rempli

La Haye (awp/afp) - Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a publié mercredi un bénéfice net d'un peu plus d'un milliard d'euros au deuxième trimestre. Alors que le résultat net a bondi de 38% en glissement annuel, ASML a mis en avant un carnet de commandes bien rempli.

Le bénéfice net du groupe, spécialiste des systèmes de lithographie Extreme Ultraviolet (EUV), s'est établi à 1,04 milliard d'euros (1,12 milliard de francs suisses) , contre 751 millions d'euros l'an dernier à la même période. Le chiffre d'affaires est en hausse de 21%.

Mais comparé aux trois premiers mois de l'année 2021, le groupe note toutefois une baisse du bénéfice net et du chiffre d'affaires. Celui-ci reste cependant "conforme aux prévisions", s'établissant à 4,02 milliards d'euros. ASML prévoit une hausse de 35% du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice.

"La marge brute s'est établie à 50,9 %, au-dessus de nos prévisions, ce qui est principalement dû à la hausse des revenus des mises à niveau logicielles, les clients souhaitant augmenter rapidement leur capacité", a déclaré le directeur général d'ASML, Peter Wennink, cité dans le communiqué. Le groupe a quasiment doublé son carnet de commandes par rapport au premier trimestre, tirant profit d'une "demande qui continue d'être élevée" dans le secteur.

"Nous travaillons à maximiser la production et nous prévoyons actuellement une croissance des ventes nettes d'environ 35% en 2021 par rapport à l'année dernière avec une marge brute attendue entre 51% et 52%", a indiqué M. Wennink. Les nouvelles commandes enregistrées au deuxième trimestre représentent 8,3 milliards d'euros, dont 4,9 milliards d'euros provenant des systèmes EUV.

D'une valeur d'environ 120 millions d'euros, la machine en question, de la taille d'un bus, permet de produire des microprocesseurs plus petits, mais aussi plus rapides et de plus grande capacité. ASML prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 5,2 et 5,4 milliards d'euros avec une marge brute entre 51% et 52%.

Basé à Veldhoven, près d'Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas, ASML emploie plus de 28.000 personnes et possède des bureaux dans une soixantaine de villes réparties dans 16 pays.

afp/vj