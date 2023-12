Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML a annoncé jeudi qu'il livrait le premier de ses nouveaux systèmes de lithographie par ultraviolets extrêmes "High NA" à Intel Corp.

Les nouvelles machines, qui coûteront environ 300 millions de dollars chacune, devraient aider les fabricants de puces électroniques à produire des semi-conducteurs plus petits et plus rapides.

ASML a publié une image de la machine sur la plateforme de médias sociaux X.