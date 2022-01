ASML n'a toujours pas de licence pour expédier ses dernières machines en Chine - PDG

Le directeur général d'ASML Holding NV a déclaré mercredi que la société n'avait toujours pas reçu l'autorisation d'expédier en Chine l'un de ses systèmes de lithographie les plus pointus, nécessaires à la fabrication de puces informatiques avancées.

Sous la pression du gouvernement américain https://www.reuters.com/article/us-asml-holding-usa-china-insight-idUSKBN1Z50HN, le gouvernement néerlandais n'a pas accordé de licence à ASML pour exporter les machines, qui sont considérées comme des biens à "double usage" avec de possibles applications militaires.

Le PDG Peter Wennink a déclaré qu'il pensait qu'il était peu probable que la Chine soit capable de reproduire la technologie de lithographie de pointe de manière indépendante, car ASML s'appuie sur une "innovation incessante" et l'intégration de composants qui ne sont disponibles qu'auprès de fournisseurs non chinois.

"Je ne dis pas que c'est impossible, car je sais que les lois de la physique sont les mêmes en Chine qu'ici", a-t-il déclaré. "Il ne faut jamais dire jamais. Ils vont certainement essayer."

ASML, qui détient un quasi-monopole sur le marché de la lithographie, n'est pas empêché d'exporter des technologies un peu plus anciennes en Chine, le plus grand consommateur mondial de semi-conducteurs.

Environ 2,2 milliards de dollars, soit 16%, des ventes d'ASML sont allés à la Chine en 2021, ce qui en fait le troisième plus grand marché de la société par géographie, derrière Taïwan et la Corée du Sud. La société prévoit des ventes chinoises à un niveau comparable en 2022. (Reportage de Toby Sterling, édition de Louise Heavens et Jan Harvey)