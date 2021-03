ASML : le titre rebondit, un analyste se dit confiant

L'action ASML retrouve quelques couleurs lundi à la Bourse d'Amsterdam, où l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs figure parmi les plus fortes hausses de l'indice AEX, alors que les analystes de Berenberg recommandent de profiter de la récente faiblesse du titre.



A 12h00, le titre gagne 1,1% pendant qu'au même moment l'AEX avance de 0,5%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Berenberg estime que la chute de 15% de la valeur au cours des dernières semaines représente 'une opportunité d'achat'.



'Parce qu'ASML est en pure situation de monopole sur le secteur de la lithographie avec une part de marché de 100% dans les équipements de rayonnement ultraviolet extrême (EUV)', justifie notamment le courtier allemand, qui affiche une recommandation d'achat et un objectif de cours de 540 euros sur la valeur.



