ASML : nouvelle estimation d'un analyste

Barclays réaffirme son conseil 'surpondérer' sur ASML avec un objectif de cours rehaussé de 800 à 900 euros, jugeant que 'les inquiétudes sur le cycle et les reports de reconnaissance de revenus ont éclipsé ce qui s'est montré autrement une publication très solide d'ASML'.



Pointant 'un impact limité de l'incendie pour 2022 et surtout un clair relèvement des chiffres 2023-25 avec ASML envisageant déjà de faire monter sa chaine logistique encore davantage', le broker est maintenant 11%/15% au-dessus des consensus 2025 de ventes/profits.



